Beyşehir’de 23 Nisan Coşkusu: Doğa Yürüyüşü ve Alman Turistler

Beyşehir ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında doğada yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Selçuk Üni Portal Topluluğu tarafından düzenlenen ve yaklaşık 250 doğasever öğrencinin katıldığı etkinlik Anamas Dağı'nın eteklerindeki Kurucuova İslibucak Ormanı'nda gerçekleştirildi.

Katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla 5 kilometre boyunca ormanlık alanda sedir ağaçları içindeki parkurda yürüyerek çocukların bayram coşkusuna ortak oldu.

Bisikletle seyahat eden Alman çift Beyşehir'de

Almanya'dan 6 ay önce bisikletleriyle yola çıkan Frank ve Micelle Lenzen çifti, Beyşehir ilçesine geldi.

Frank ve Micelle Lenzen çifti, ilçede Beyşehir Kültür ve Turizm Derneğine bağlı olarak faaliyet gösteren Bisiklet Evi'nin konuğu oldu.

Alman turistleri karşılayan Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, çiftin iddia üzerine bisikletleriyle tatile geldiğini kaydetti.