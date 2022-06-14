Beyşehir'de 115 kişiden oluşan öğrenci korosu konser verdi Beyşehir ilçesinde, farklı okullarda öğrenim gören 115 öğrenciden oluşan koro ve orkestra topluluğu ilk kez seyirci karşısına çıktı. Beyşehir ilçesinde, farklı okullarda öğrenim gören 115 öğrenciden oluşan koro ve orkestra topluluğu ilk kez seyirci karşısına çıktı. Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'nde Beyşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile "Yaza Merhaba Konseri" gerçekleştirildi. Konserde ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencilerden oluşan koro ve orkestra sahne aldı. Öğrenci korosu, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve güncel eserlerini salonu dolduran kalabalık için seslendirdi. Program sonunda dinleyicilerden yoğun alkış alan öğrenci korosu ve orkestrası beğeni topladı. Koroyu oluşturan müzik öğretmeni Tayfun Korkmaz, ilçenin yetenekli çocuklarından oluşturdukları koro ve orkestranın yaklaşık 2,5 ay süren bir provanın ardından çalışmalarını tamamlayarak ilk kez seyirci karşısına çıktığını söyledi. AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel Beyşehir Belediyesi Hisarcık Beyşehir Güncel Haberler

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