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Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük göreve başladı

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük göreve başladı

Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer, Beyşehir Adliyesi'nde göreve başlayan ilçenin yeni Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük'ü makamında ziyaret etti.

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Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer, Beyşehir Adliyesi'nde göreve başlayan ilçenin yeni Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük'ü makamında ziyaret etti.

Kaymakam Çimer, kendisine eşlik eden İlçe Jandarma Komutanı Adem Başaran ve İlçe Emniyet Amiri Dursun Ali Özer ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük'e yeni görev yerinde başarı diledi.

Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) son yaz kararnamesi ile Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'ndan Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mustafa Küçük de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kaymakam Çimer ve beraberindeki misafirlerine teşekkür etti.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

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