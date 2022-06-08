Beyşehir Belediyesi ilçeye kapalı pazar yeri yapacak - Haberler

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ülke genelinde yaşanan hayat pahalılığı ve sürekli artan girdi maliyetlerine rağmen bahanelerin ardına saklanmadan sözünü verdikleri kapalı pazar yeri ve katlı otoparkı Beyşehir'e kazandıracaklarını söyledi.

Beyşehir Belediyesinin bu ay ki olağan meclis toplantısında konuşan Bayındır,

"Dünyanın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde olduğu durumu incelediğimizde; çimento, asfalt ve petrol, demir fiyatları artan zamlar ile ciddi boyutlara ulaştı. Biz Beyşehir Belediyesi olarak söz verdiğimiz Pazar yeri katlı otopark projesini bunlara rağmen yerine getireceğiz. Bahanelerin arkasına saklanmıyorum. Bunun 4 katını yapar mıyız onu düşüneceğiz. İhale aşamasına gelindiğinde kaç katına çıkacağız, onu düşüneceğiz. Ama Beyşehir'in kapalı pazar sisteminin üzerine bir veya iki kat otoparkını mutlaka çözmemiz şart." diye konuştu.

Toplantıda, meclis üyelerinin yaptığı konuşmaların ardından gündemdeki konular müzakere edilerek karara bağlandı.