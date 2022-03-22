Beyşehir Belediyesi Aile Danışmanlık Hizmetleri Birimi kuruldu

Beyşehir Belediyesi Aile Danışmanlık Hizmetleri Birimi ilçede yaşayan vatandaşların gönüllerine dokunuyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın talimatları doğrultusunda belediye bünyesine kazandırılan, Aile Danışmanlık Hizmetleri Birimi Kadın ve aile çalışmalarını bir araya toplayarak ilçedeki vatandaşlara hizmet ediyor.

Eski belediye binasının son katında kurulan birimde, evlilik öncesi ve sonrası, boşanma öncesi, boşanma sonrası danışmanlık, çocuk ve ergen psikolojik danışmanlık hizmetleri, yetişkin psikolojik ve danışmanlık hizmetleri, yaşanılan tramvaya bağlı tüm rahatsızlıklar korkular, özgüven eksikliği eğitimi gibi ücretsiz hizmetler veriliyor.

Aile Danışmanlık Hizmetleri Biriminden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni açılan Aile Danışmanlık Hizmetleri birimimiz, yediden yetmişe tüm vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Evlilik öncesi sonrası, boşanma öncesi, sonrası, panik atak, geçmişi affetme, bağ koparma gibi ağır psikolojik hastalıklar içinde çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, her yerde ücretli olan NLP (beynimizde ki nöronları yeniden programlamak) teknikleri belediyemiz bünyesinde ücretsiz olarak yapılmaktadır. Bunun için hizmet almak isteyen tüm vatandaşlarımız mesai saatleri içerisinde 0332 512 22 00 adlı numaradan randevu alarak hizmet alabilirler. Mutlu birey, mutlu aile, mutlu toplum düsturuyla Beyşehir'deki tüm yüreklere dokunacağız."