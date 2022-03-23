Beyrut Yunus Emre Enstitüsü'nün 10. yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı

Beyrut Yunus Emre Enstitüsü'nün Lübnan'da kuruluşunun 10. yıl dönümü düzenlenen bir etkinlikle kutlandı.

Beyrut'ta 10 yıl önce faaliyete giren ve binlerce kişiye Türkçeyi öğreten Yunus Emre Enstitüsü'nün kuruluş yıl dönümü için düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Yunus Emre Enstitüsü Lübnan Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir ile enstitüde çalışan öğretmenler ve mezunları katıldı.

Etkinlik dolayısıyla bir konuşma yapan Özdemir, "100 yıl önce kaybettiğimiz tarihi bağlarımızı, Lübnan halkı ile birlikte karşılıklı olarak yeniden kurmaya gayret ediyoruz ve güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Lübnan arasındaki kültürel ve tarihi bağların yeniden güçlendirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Özdemir, "Yunus Emre Enstitüsü olarak, Türkçe öğretimi, kültür ve sanat faaliyetlerimizin dün olduğu gibi bugün de artarak devam etmesini arzuluyoruz." dedi.

Yunus Emre Enstitüsü'nün misyonu doğrultusunda Türkiye'nin tarihini, sanatını, kültürünü tanıtma noktasında tüm gayretlerini sarf edeceklerini aktaran Özdemir, bu ortamın sağlanmasına katkısı olan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi ve tüm çalışanlarına teşekkür etti.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ulusoy da, Yunus Emre Enstitüsü'nün, 52 ülkede kurduğu 62 kültür merkezi ile Türkiye'nin tarihi, kültürü ve sanatının tanıtılması, Türkiye ve diğer ülkeler arasındaki dostluk ve kültürel bağların pekiştirilmesine katkı sağladığını ifade etti.

Ulusoy, Yunus Emre Enstitüsü'nün birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim Anadolu kültürünün yanı sıra Türk dilinin dünyaya yayılmasında da önemli bir merkez haline geldiğini söyledi.

Büyükelçi Ulusoy, dünyadaki faaliyetleri, Türkçenin öğretilmesi, kültür tanıtımı ve diğer sanatsal faaliyetleri dolayısıyla enstitünün tüm çalışanlarını tebrik ederek başarılı olmaları temennisinde bulundu.