Beyrut'ta Uluslararası Maraton Coşkusu

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 3 etaplı uluslararası maraton gerçekleştirildi.

Beyrut Maraton Derneğinin, Cumhurbaşkanlığı sponsorluğunda düzenlediği 21. Uluslararası Beyrut Maratonu, başkentin sahil şeridinde düzenlendi.

Sabahın erken saatlerinde yurt dışından yabancıların katılımlarıyla başlayan maratona bu yıl Başbakan Nevvaf Selam da katıldı.

" Lübnan'ın bekası için gelin baştan sonuna kadar koşalım" temasıyla düzenlenen yarışma, 42,195 kilometrelik tam maraton ve 21 kilometrelik yarı maraton ile 10 kilometrelik halk koşusu olmak üzere 3 aşamalı yapıldı.

Beyrut Maraton Derneği Başkanı May el-Halil, yerel basına yaptığı açıklamada, yıllık olarak Lübnanlıları bir araya getiren maraton etkinliğinin bu yıl savaştan sonra olması hasebiyle ayrı bir önem kazandığını belirtti.

Bu etkinlikte Lübnan'da daha iyi bir gelecek için koştuklarını söyleyen Halil, etkinliğe katılanların sayısının 15 bini geçtiğine işaret etti.