Beyrut'ta Şiddetli Patlama: İsrail Saldırı Tehdidinde Bulundu
İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde meydana gelen patlama, İsrail ordu sözcüsünün Hizbullah'a yönelik bir saldırı tehdidinin ardından gerçekleşti.
İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye bölgesinde şiddetli patlama oldu.
Patlama, İsrail ordu sözcüsünün Beyrut'un güneyindeki bazı noktalara Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla saldırı tehdidinde bulunmasının ardından meydana geldi.
Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel