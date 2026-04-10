Lübnan'da Hizbullah destekçileri İsrail ile yapılacak müzakereleri reddederek hükümeti protesto etti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail ile yapılması planlanan müzakerelere karşı çıkan Hizbullah yanlısı bir grup, hükümete yönelik protesto düzenledi. Kalabalık, hükümet ve Başbakan Nevvaf Selam aleyhinde sloganlar atarak yürüyüş yaptı.

İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da çok sayıda kişi, ellerinde Hizbullah bayraklarıyla başkentte hükümet binası çevresinde toplandı.

İsrail ile yapılması planlanan müzakerelere karşı çıktıklarını belirten Hizbullah yanlısı grup, hükümet ve Başbakan Nevvaf Selam aleyhinde sloganlar attı. Kalabalık daha sonra sloganlar eşliğinde Hamra Sokağı'na doğru yürüdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün, Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Lübnanlı üst düzey bir yetkili AA'ya yaptığı açıklamada, gelecek hafta İsrail ve Lübnan arasında ABD'de hazırlık görüşmeleri yapılacağını belirtmişti.

Öte yandan Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'e karşı "direnişi son nefeslerine kadar sürdüreceklerini" belirterek, Lübnan hükümetine "bedava tavizler vermeme" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

