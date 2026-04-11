Haberler

Beyrut'ta Hizbullah destekçileri, İsrail ile yapılması planlanan müzakerelerden dolayı hükümeti protesto etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yüzlerce kişi, İsrail ile yapılması planlanan doğrudan müzakerelere karşı protesto düzenledi. Kalabalık, Hizbullah bayrakları taşıyarak hükümete ve İsrail'e karşı sloganlar attı.

Ellerinde Hizbullah bayrakları taşıyan kalabalık, Başbakan Nevvaf Selam'ı protesto etti, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Nisan'da, Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da dün ABD arabuluculuğunda, İsrail ile ateşkes görüşmeleri ve müzakere tarihinin ele alınması için ilk toplantının salı günü Washington'da yapılacağını duyurmuştu.

Öte yandan Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'e karşı "direnişi son nefeslerine kadar sürdüreceklerini" belirterek, Lübnan hükümetine "bedava tavizler vermeme" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

