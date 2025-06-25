Beyrut'ta Hizbullah Destekçileri İran ile Dayanışma Gösterisi Düzenledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta binlerce Hizbullah destekçisi, İran ile dayanışma amacıyla büyük bir gösteri düzenledi. Katılımcılar, marşlar okuyarak İran lehine ve İsrail ile ABD aleyhine sloganlar attı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta binlerce Hizbullah destekçisi İran ile dayanışma gösterisi düzenledi.

Beyrut'taki İran Büyükelçiliği önünde düzenlenen dayanışma gösterisine binlerce Hizbullah destekçisi katıldı.

Hizbullah tarafından düzenlenen gösteride, Lübnan, İran ve Hizbullah marşları okuyan göstericiler, İran lehine ve İsrail ile ABD aleyhine sloganlar attı.

Göstericiler, İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve İran lideri Ali Hamaney'in fotoğrafları ile İran, Lübnan ve Hizbullah bayrakları taşıdı.

İran Büyükelçiliği'nin bahçe duvarına Irak'ta ABD saldırısında öldürülen eski İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı alnından öptüğünü gösteren büyük bir resmin asılması dikkati çekti.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar

Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu

Trump'ı görmezden geldiler! Liderler o maddeye bağlılığını yineledi
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti! İşte nedeni

Osayi Samuel kız arkadaşını polise şikayet etti! Suçlama çok ciddi
İsrail'in 'öldürdük' dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi

İsrail'in uykularını kaçıracak fotoğraf! Kutlamalarda ortaya çıktı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan sürpriz aşk itirafı!
İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm

İsrail ordusundan panik yaratan çağrı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.