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Beyrut'ta Hava Saldırısı Endişesi: Halk Yollara Düşüyor

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İsrail ordusunun muhtemel hava saldırıları tehdidi nedeniyle Beyrut'ta halk, daha güvenli bölgelere kaçmaya başladı. Ordu, Hizbullah hedeflerine yönelik saldırıların planlandığını açıkladı, bu da şehirdeki araç ve yaya trafiğinin yoğunlaşmasına neden oldu.

İsrail ordusunun muhtemel ateşkesten önce hava saldırıları tehdidi nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta halk yollara düştü.

Beklenen ateşkes gündemde yerini korurken, İsrail ordusu Beyrut'a yönelik yeni saldırı uyarıları yayımladı.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un birçok bölgesinde şubesi bulunan Hizbullah'a ait Karz-ı Hasen kurumunun (faizsiz dayanışma) şubelerinin de hedef alınacağını belirtti.

Bu açıklamanın ardından İsrail'in Beyrut'un birçok bölgesine hava saldırısı düzenleyeceği endişesiyle kentte yüzlerce kişi evlerini terk etti.

Gecenin karanlığında yollara düşen Beyrutlular, daha "güvenli olduğunu" düşündükleri bölgelere doğru hareket etti.

Kentin birçok bölgesinde araç yoğunluğundan dolayı trafikte aksama yaşanırken, birçok kişi de yaya olarak saldırılara hedef olabileceği düşünülen bölgelerden ayrıldı.

İsrail güvenlik kabinesi, olası ateşkesi oylamak için Türkiye saatiyle 17.00'da toplanmıştı.

Öte yandan Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, olası ateşkesin Türkiye saatiyle 23.00'da ABD ve Fransa'nın yapacağı ortak açıklamayla duyurulacağını paylaştı.

Basında çıkan haberlerde, ateşkesin yarın sabah yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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