Beyrut'ta Gazze İçin Gösteri Düzenlendi

Beyrut'ta Gazze İçin Gösteri Düzenlendi
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın son bulması ve Refah Sınır Kapısı'nın açılması talebiyle düzenlenen gösteride birçok kişi bir araya geldi. Göstericiler, yaşanan açlık krizine dikkat çekmek için çeşitli eylemlerde bulundu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail'in yardım girişini kısıtlayarak açlıktan ölümlere neden olduğu Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın son bulması ve Refah Sınır Kapısı'nın açılması talebiyle gösteri düzenlendi.

Beyrut'taki Mısır Büyükelçiliği yakınında düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı.

Lübnan polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı alanda göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukanın kaldırılmasını ve Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını talep etti.

İsrail aleyhine sloganların atıldığı gösteride, kırmızı boyayla yazılmış "Gazze'nin yardımınıza ihtiyacı var" yazılı beyaz çarşaf açıldı, bölgede yaşanan açlık ve susuzluğa dikkati çekmek için boş tabaklara ve su şişelerine vuruldu.

AA muhabirine konuşan bir gösterici, yaşananlar karşısında diyecek bir şey bulamadığını ve yardım edemediği için çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Bir başka gösterici ise Arap ülkelerinin sessizliğini eleştirerek, "Kendi çocukları birazcık hastalansa asla kabul etmezler. Bugün Gazze'de binlerce çocuk, binlerce kadın ölüyor ve yaşlılar açlıktan hayatını kaybediyor ama kimse harekete geçmiyor." dedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, son 24 saatte 10 kişinin daha açlıktan hayatını kaybettiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklı can kayıplarının 111'e çıktığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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