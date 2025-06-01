Beyrut'ta Dünya Kahvaltı Günü Etkinliğiyle Türk Kahvaltısı Tanıtıldı

Beyrut'ta Dünya Kahvaltı Günü Etkinliğiyle Türk Kahvaltısı Tanıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunus Emre Enstitüsü, Lübnan'ın Beyrut kentinde düzenlediği etkinlikte Türk kahvaltısını tanıtarak, kültürel değerine vurgu yaptı. Etkinlikte öğrencilere ve davetlilere geleneksel Türk kahvaltısı sunuldu.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliğinde Türk kahvaltısı tanıtıldı.

Beyrut'ta Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla organize edilen etkinliğe, Beyrut Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde eğitim gören Lübnanlı öğrenciler, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği çalışanları ve bağlı kuruluş temsilcileri katıldı.

Hayat Al Turki Restoran'da gerçekleştirilen programda, geleneksel Türk kahvaltısının zengin sofrası katılımcılara sunuldu.

Etkinliğin açılış konuşmalarını Beyrut YEE Koordinatörü Esra Yılmaz ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği Müsteşarı Tolga Budak gerçekleştirdi. Yılmaz ve Budak, konuşmalarında Türk kahvaltısının kültürel değerine ve paylaşım geleneğine vurgu yaptı.

Program kapsamında Beyrut Yunus Emre Türk Kültür Merkezi okutmanı Emre Topçu, Türk kahvaltı kültürüne dair kapsamlı bir sunum yaparak, bu köklü geleneğin tarihçesi ve sofra ritüellerine dair bilgiler paylaştı.

Her yıl haziran ayının ilk pazar günü kutlanan "Dünya Kahvaltı Günü" dolayısıyla Türkiye'de ve dış temsilciliklerde Türk kahvaltısının tanıtıldığı etkinlikler düzenleniyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler

Çok konuşulacak iddia! Operasyondan önce konkordato ilan etmişler
Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek

Tüm dünyayı şoke eden saldırıyla ilgili Zelenski'den ilk açıklama
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Antalya'da korkutan deprem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü

Matematik mühendisi evine gelen arkadaşını ekmek bıçağıyla öldürdü
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı

Yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar

Genç kızı darp edip özür dilettiler! O anları bu notla paylaştılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
İnanılmaz görüntüler! Bursaspor'un 62. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı

İnanılmaz görüntüler! 2. Lig ekibi 62. kuruluş yıldönümünü kutladı
Türkiye, Ay'ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen ilk ülke olacak

Türkiye'den Ay'a tarihi çıkartma! Bunu yapan ilk ülke olacak
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.