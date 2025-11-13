Beyrut'ta 3. Ortadoğu Elektrikli Otomobil Fuarı Açıldı

BEYRUT, 13 Kasım (Xinhua) -- 3. Ortadoğu Elektrikli Otomobil Fuarı salı günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kapılarını açtı. 7 gün sürecek olan fuarda önde gelen otomotiv markalarının en yeni elektrikli ve hibrit araçları ile birlikte en yeni teknolojiye sahip elektrikli ulaşım ve akıllı ulaşım çözümleri sergileniyor.