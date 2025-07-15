Beyrut'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Beyrut Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen programa, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Beyrut Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Esra Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Beyrut Eğitim Müşaviri Doç. Dr. C. Turgut Koç, MEB öğretmenleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) Lübnan Koordinatörü Onur Gez, Lübnan'da yaşayan Türk vatandaşları, Büyükelçilik çalışanları, diplomatlar ve Lübnan Fetva Kurumu'ndan Şeyh Yahya el-Omeri katıldı.

Program vesilesiyle bir konuşma yapan Büyükelçi Lütem, "251 kahraman vatandaşımızı şehit verdiğimiz ve 2000'den fazla vatandaşımızın yararlanmasına neden olan bu hain girişimin yol açtığı acı ve öfke, üzerinden geçen neredeyse on yılın ardından zihnimizde tazeliğini korumakta." dedi.

"Türk milletinin milli birlik ve beraberliği sayesinde Türkiye yüzyılı hedefleri ortaya koyabilecek bir noktaya gelindi." diyen Büyükelçi Lütem, şöyle devam etti:

"15 Temmuz destanı, Türk milletinin birlik ve beraberliğinden ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyeceğini ve bağımsızlığına kasteden dahili ve harici hiçbir girişime teslim olmayacağını bir kez daha göstermiş olup, direnişin adını Türkiye koymuştur."

Programda İstiklal Marşı okunduktan sonra, Lübnan Fetva Kurumu yetkilisi Omeri tarafından yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

Etkinlikte, Anadolu Ajansı muhabirleri tarafından 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi de gezildi.