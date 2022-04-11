Beypiliç Boluspor-BB Erzurusumspor maçı bileti 5 lira - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beypiliç Boluspor-BB Erzurusumspor maçı bileti 5 lira

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
 - Güncelleme:
Beypiliç Boluspor-BB Erzurusumspor maçı bileti 5 lira

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Beypiliç Boluspor, sahasında oynayacağı BB Erzurumspor maçının bilet fiyatını 5 lira olarak belirledi.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Beypiliç Boluspor, sahasında oynayacağı BB Erzurumspor maçının bilet fiyatını 5 lira olarak belirledi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 16 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak BB Erzurumspor karşılaşmasında maraton, kapalı ve kale arkası tribün bilet fiyatlarının 5 lira olarak belirlendiği belirtildi.

Ayrıca, 7-12 yaş arası Passolig Kartı olan taraftarın ve yaş sınırı olmazsızın kadın taraftarların BB Erzurumspor karşılaşmasını ücretsiz olarak izleyebilecekleri kaydedildi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Erzurumspor Kulübü, Spor Toto, Boluspor, Beypiliç, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title