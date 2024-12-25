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Beypazarlı öğrenciler Futsal Yıldız Erkekler İl Birincisi oldu

Beypazarlı öğrenciler Futsal Yıldız Erkekler İl Birincisi oldu
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Futsal Yıldız Erkekler Ankara İl Birinciliğini, Beypazarı Gazi Gündüzalp Ortaokulu takımı kazandı.

Futsal Yıldız Erkekler Ankara İl Birinciliğini, Beypazarı Gazi Gündüzalp Ortaokulu takımı kazandı.

Yenimahalle Şehit Vahit Bekli Ortaokulu ile karşılaşan Beypazarı ekibi, maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Beypazarlı öğrenciler, bu sonuçla il birinciliği elde etti.

Okulun müdürü Şenol Tanrıseven, öğrenciler ve onları çalıştıran öğretmenlere teşekkür ederek, takımın Türkiye çeyrek finallerinde Ankara'yı temsil edeceğini söyledi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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