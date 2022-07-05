Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş'ten anız uyarısı - Haberler

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Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş'ten anız uyarısı

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş'ten anız uyarısı

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, anızların yakılmasını tasvip etmediklerini bildirdi.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, anızların yakılmasını tasvip etmediklerini bildirdi.

Ateş, yaptığı açıklamada hasat sonrası anız yangınlarıyla sıkça karşılaştıklarını belirterek, anız yangınında toprağın çok zarar gördüğünü söyledi.

Anızların yakılmaması gerektiğini vurgulayan Ateş, şunları kaydetti:

"Anız yakmanın zamandan ve maliyetten kazanç sağladığı düşünülse de aslında ülke topraklarına büyük zarar verdiği unutulmamalıdır. Ayrıca anız yangınları toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden oluyor. Anız yangınları ile birlikte hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçraması, yakın köylerdeki hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanması gibi birçok riski de ortaya çıkarıyor. Ayrıca anız yangınları toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden oluyor. Ülkemiz topraklarının şimdiki ve gelecekteki nesilleri doyuracak şekilde ürün verebilmesi ve gelecek nesillere güzel, yeşil, temiz bir çevre bırakılması anız yakmanın toprağa zarar verdiğinin herkes tarafından bilinmesine bağlıdır."

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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