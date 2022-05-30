Beypazarı ve Nallıhan'da perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacak - Haberler

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Beypazarı ve Nallıhan'da perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacak

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı ve Nallıhan'da perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacak

Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan ilçelerindeki bazı mahallerde 2 Haziran Perşembe günü enerji kesintisi yapılacağı bildirildi.

Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan ilçelerindeki bazı mahallerde 2 Haziran Perşembe günü enerji kesintisi yapılacağı bildirildi.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, iki ilçede arıza, onarım, bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacağı belirtildi.

Bu kapsamda Beypazarı'nın Aşağıgüney, Dağşeyhler, Dudaş, Hırkatepe, Köst, Nuhhoca, Sekli, Yıldız ile Nallıhan'a bağlı Uluköy ve Karaköy mahallelerine perşembe günü 09.30 ile 17.30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı Nallıhan Ankara Enerji Güncel Haberler

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