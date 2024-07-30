Beypazarı, UNESCO'nun kalıcı listesine girmek için çalışmalarını sürdürüyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Beypazarı ilçesinde, UNESCO'nun kalıcı listesine girme çalışmaları kapsamında çalıştay gerçekleştirildi.

Belediye toplantı salonundaki programda, çeşitli kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin bulunduğu çalışma grupları, ilçenin kalıcı listeye girmesi yolunda güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatlar ile tehditleri görüştü.

Belediye Başkanı Özer Kasap, AA muhabirine ilçede turizme ivme katmak istediklerini söyledi.

Amaçlarının UNESCO'nun kalıcı listesine girmek olduğunu aktaran Kasap, "Yaptığımız bu çalışmalar sonrasında inşallah UNESCO'ya gireceğiz. Böylece UNESCO'nun şemsiyesi altında Beypazarı'nı turizmde şaha kaldıracağız." dedi.