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Beypazarı Turizmi İçin Antalya Fuarında Önemli Görüşmeler

Beypazarı Turizmi İçin Antalya Fuarında Önemli Görüşmeler
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Beypazarı Kültür ve Turizm Geliştirme Derneği Başkanı Nusret Erdoğan, Antalya Turizm Fuarı'nda TURSAB temsilcileri ile verimli görüşmeler yaptıklarını belirtti. Fuarda Beypazarı'nın turizmini geliştirmek için seyahat acenteleri ile iş birliği hedefleniyor.

Beypazarı Kültür ve Turizm Geliştirme Derneği Başkanı Nusret Erdoğan, Antalya Turizm Fuarı'nda Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) yetkilileriyle görüşme yaptıklarını bildirdi.

Nusret Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, katıldıkları fuarın çok verimli geçtiğini belirtti.

Fuara Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zafer Poyraz, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Mesut Berispek ile dernek yönetim kurulu üyeleriyle katılım sağladıklarını anlatan Erdoğan, "Çok çok verimli görüşmelerde bulunduk. Birçok ilin kültür ve turizm müdürüyle bir araya geldik. Seyahat acenteleri ile turizmcilerin bir araya geldiği Türkiye'nin en büyük fuarlarında, Beypazarı turizmi adına çalışmalarımız oldu. Turizm seyahat acentelerine turlarına Beypazarı'nı da almaları istedik. Turizm acentelerinin temsilcilerini ilçemize davet ederek iş birliğinin devam ettirilmesi hedeflendi." ifadelerini kullandı.

Sonbahar mevsimi itibarıyla oldukça turist alan Beypazarı'nda turizmin daha iyi noktalara gelmesini arzuladıklarını vurgulayan Erdoğan, "Daha fazla turist alınması yönünde gayretlerimiz sürecek. Bu bağlamda ilçemizde turizmin eski güzel günlerine dönmesi için desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Özer Kasap'a teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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