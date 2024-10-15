Beypazarı Ticaret Odası'ndan Eğitime 120 Bin Lira Destek

Beypazarı Ticaret Odası, okullarda harcanmak üzere 120 bin liralık destekte bulundu.

Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu'yu ziyaret etti.

Ziyaretinde Çelik, eğitimin her zaman öncelikleri olduğunu belirtti.

Okullarda harcanmak üzere 120 bin liralık çeki, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uslu'ya veren Çelik, bundan sonra da eğitime desteklerinin devam edeceğini kaydetti.????????????????????????????