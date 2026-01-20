Haberler

Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Çelik'ten Cumhuriyet Başsavcısı Özen'e ziyaret

Güncelleme:
Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, yeni atanan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aytunç Özen'i ziyaret ederek yeni görevi için hayırlı dileklerde bulundu.

Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aytunç Özen'i ziyaret etti.

Bir süre öncesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Özen'e ziyaretler sürüyor.

Bu kapsamda Çelik ile yönetim kurulu üyeleri, Özen'e ziyarette bulunarak, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Özen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

19 ay sonra gelen acı haber! Şehit polisin naaşı memleketine gönderildi

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

