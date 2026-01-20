Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Çelik'ten Cumhuriyet Başsavcısı Özen'e ziyaret
Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, yeni atanan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aytunç Özen'i ziyaret ederek yeni görevi için hayırlı dileklerde bulundu.
Bir süre öncesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Özen'e ziyaretler sürüyor.
Bu kapsamda Çelik ile yönetim kurulu üyeleri, Özen'e ziyarette bulunarak, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Özen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel