Beypazarı Ticaret Odası'nda Akreditasyon ve Stratejik Planlama Eğitimi
Beypazarı Ticaret Odası üyeleri, akreditasyon sistemi, stratejik planlama ve oryantasyon eğitimi konularında bilgilendirildi. Danışman Berker Telek'in sunumuyla gerçekleştirilen seminer, soru cevap bölümüyle sona erdi.
Beypazarı Ticaret Odası üyeleri, akreditasyon sistemi, stratejik planlama ve oryantasyon eğitimi konularında bilgilendirildi.
Odanın çok amaçlı salonunda düzenlenen seminerde kurumun danışmanı Berker Telek, tarafından akreditasyon sistemi, stratejik planlama ve oryantasyon eğitimi konularında sunum yapıldı.
Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, eğitimin oldukça verimli geçtiğini söyledi.
Eğitim soru cevap bölümüyle sona erdi.