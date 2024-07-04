Beypazarı Ticaret Odası İç Turizm Geliştirme Müdürü'nü Ağırladı

Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İç Turizm Geliştirme Müdürü Numan Coşkun ve heyetini ağırladı.

Çelik, başkentin gözde ilçesi Beypazarı'nda turizm hareketliliğini sağlamak ve iç turizme canlılık katmak üzere Coşkun ve heyetiyle ile değerlendirmelerde bulunduklarını anlattı.

Bu konuyu önemsediklerini belirten Çelik, Ticaret Odası olarak birçok çevre ve turcularla temas halinde olduklarını aktardı.

Çelik, turizme, tarihe ve tarıma önem vererek Beypazarı'nın çok yönlü güzelliklerini ortaya çıkarmaya çalışacaklarını, tüm ülke insanının da bu güzellikleri görmeye başladığını kaydetti.