Beypazarı Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulunda "TÜBİTAK Bilim Söyleşisi" - Haberler

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Beypazarı Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulunda "TÜBİTAK Bilim Söyleşisi"

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulunda 'TÜBİTAK Bilim Söyleşisi'

Beypazarı Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulunda "TÜBİTAK Bilim Söyleşisi" yapıldı.

Beypazarı Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulunda "TÜBİTAK Bilim Söyleşisi" yapıldı.

Öğrencilerde bilimsel farkındalığı artırmak, bilim iletişimini toplumda geniş çevrelere ulaştırmak için sürdürülen çalışmalar kapsamında düzenlenen söyleşiye, TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Ayşegül Taylan Özkan konuşmacı olarak katıldı.

Söyleşi sonunda okul müdürü Ahmet Tok Prof. Dr. Özkan'a teşekkür belgesi verdi.

Okul müdürü Tok, bilim söyleşisinin önemine değinerek, "Bilim ve teknoloji çağındayız. Öğrencileri bu çağa en güzel şekilde hazırlamaya çalışıyoruz." dedi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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