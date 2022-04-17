Beypazarı protokolü, iftarda bir araya geldi
AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı protokolü, belediyenin düzenlediği iftarda buluştu.
BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı protokolü, belediyenin düzenlediği iftarda buluştu.
İlçedeki bir tesiste verilen iftara Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile çok sayıda davetli katıldı.
Yemek öncesi Prof. Dr. Mustafa Aydoğdu, Kuran-ı Kerim tilaveti sundu.
Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
AA / Yaşar Tonbak - Güncel