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Beypazarı protokolü, iftarda bir araya geldi

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı protokolü, iftarda bir araya geldi

Beypazarı protokolü, belediyenin düzenlediği iftarda buluştu.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı protokolü, belediyenin düzenlediği iftarda buluştu.

İlçedeki bir tesiste verilen iftara Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile çok sayıda davetli katıldı.

Yemek öncesi Prof. Dr. Mustafa Aydoğdu, Kuran-ı Kerim tilaveti sundu.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Tuncer Kaplan, Beypazarı, Güncel, Haberler

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