Beypazarı protokolü, iftarda bir araya geldi

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı protokolü, belediyenin düzenlediği iftarda buluştu.

İlçedeki bir tesiste verilen iftara Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile çok sayıda davetli katıldı.

Yemek öncesi Prof. Dr. Mustafa Aydoğdu, Kuran-ı Kerim tilaveti sundu.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.