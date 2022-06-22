Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü personeline yangına müdahale eğitimi verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü personeline yangına müdahale eğitimi verildi

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
 - Güncelleme:
Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü personeline yangına müdahale eğitimi verildi

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü personeli, orman yangınlarına müdahale konusunda eğitildi.

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü personeli, orman yangınlarına müdahale konusunda eğitildi.

İşletmedeki etkinlikte, yangına müdahalede kullanılan ekipmanlar tanıtıldı, hangi durumda ne tür ekipmanın kullanılması gerektiği anlatıldı.

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü personelinin verdiği eğitimde, artan hava sıcaklılarının tehlike arz etmeye başladığı, nem oranının düştüğü zamanlarda yangın çıkma olasılığının yükseldiği vurgulandı.

Öte yandan, Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğünce, orman sahalarında ve yüksek noktalarda bulunan yangın gözetleme kulelerine bekçi yerleştirildi.

Bekçiler yangın sezonu boyunca kulelerde görev yapacak.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Beypazarı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title