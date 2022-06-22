Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü personeline yangına müdahale eğitimi verildi Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü personeli, orman yangınlarına müdahale konusunda eğitildi. Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü personeli, orman yangınlarına müdahale konusunda eğitildi. İşletmedeki etkinlikte, yangına müdahalede kullanılan ekipmanlar tanıtıldı, hangi durumda ne tür ekipmanın kullanılması gerektiği anlatıldı. Ankara Orman Bölge Müdürlüğü personelinin verdiği eğitimde, artan hava sıcaklılarının tehlike arz etmeye başladığı, nem oranının düştüğü zamanlarda yangın çıkma olasılığının yükseldiği vurgulandı. Öte yandan, Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğünce, orman sahalarında ve yüksek noktalarda bulunan yangın gözetleme kulelerine bekçi yerleştirildi. Bekçiler yangın sezonu boyunca kulelerde görev yapacak. AA / Yaşar Tonbak - Güncel Orman İşletme Müdürlüğü Beypazarı Güncel Haberler

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