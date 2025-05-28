Beypazarı Öğrenci Yurdu'nda Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Ankara'da Beypazarı Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin yaptığı çalışmalar, yıl sonu sergisinde bir araya getirildi.

Yurtta düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin kara kalem ve yağlı boya tekniğiyle yaptığı resimler sergilendi.

Sergide, öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı kıyafetler ve ürünler de yer aldı.

Etkinliğin açılışını gerçekleştiren Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, sergilenen eserleri inceledi, öğrencilerle sohbet etti.

Sergiye, Belediye Başkan Özer Kasap, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Lal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu ve İlçe Sağlık Müdürü Kerem Zeki Fikret de katıldı.