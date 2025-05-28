Beypazarı Öğrenci Yurdu'nda Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Beypazarı Öğrenci Yurdu'nda Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi
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Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin eserleri, yıl sonu sergisinde sergilendi. Etkinlikte kara kalem ve yağlı boya resimler ile öğrencilerin el emeği kıyafet ve ürünleri yer aldı.

Ankara'da Beypazarı Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin yaptığı çalışmalar, yıl sonu sergisinde bir araya getirildi.

Yurtta düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin kara kalem ve yağlı boya tekniğiyle yaptığı resimler sergilendi.

Sergide, öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı kıyafetler ve ürünler de yer aldı.

Etkinliğin açılışını gerçekleştiren Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, sergilenen eserleri inceledi, öğrencilerle sohbet etti.

Sergiye, Belediye Başkan Özer Kasap, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Lal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu ve İlçe Sağlık Müdürü Kerem Zeki Fikret de katıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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