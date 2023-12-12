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Beypazarı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı

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Ankara'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nın Uşakgöl Yaylası'nda etkili olan kar yağışıyla etraf beyaza büründü. Yaylada yaşayan vatandaşlar, karın geç düşmesiyle birlikte köye indiklerini belirtti ve yaylanın güzelliğini anlattı.

Ankara'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı.

İlçeye bağlı Uşakgöl Yaylasında etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Yaylada yaşayan vatandaşlardan Abdullah Öztürk, kar düşmeden 1 gün önce köye indiklerini belirtti.

Her yıl yaylada kar düşene kadar beklediklerini anlatan Öztürk, "Peynirimizi, tereyağımızı, torba yoğurdumuzu, keşirimizi yaylada yaparız. Kar biraz geç düştü ve köye geldik. Ama yukarılar bembeyaz oldu. Yaz aylarını yaylada geçiriyoruz. Kışa girmeden yayladan ineklerimizi, koyunlarımızı araçlara yükleyerek mahalleye döneriz. Yaylanın tadı başka oluyor. Karın yağmasıyla yayla daha bir güzelliğe büründü."

Kaynak: AA / Güncel

Abdullah Öztürk Beypazarı Ankara Hava Durumu Doğa Yaşam Güncel Haberler

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