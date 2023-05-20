Beypazarı'nın eski belediye başkanlarından Hasan Kayhan Güven hayatını kaybetti
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Beypazarı'nın eski belediye başkanlarından Hasan Kayhan Güven, yaşamını yitirdi.
Beypazarı'nın eski belediye başkanlarından Hasan Kayhan Güven, yaşamını yitirdi.
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 93 yaşında hayatını kaybeden Güven için Beypazarı Belediye Başkanlığı önünde tören düzenlenecek.
Güven'in cenazesi, şehir mezarlığında bulunan aile mezarlığına defnedilecek.
Hasan Kayhan Güven 1973-1980 yılları arasında belediye başkanlığı görevinde bulunmuştu.
Kaynak: AA / Güncel