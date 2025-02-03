Beypazarı'ndan Yurt Dışına Özel Köpek Tasmaları

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde saraçlık yapan Mesut Atıcı'nın, özellikle çoban köpekleri için ürettiği tasmalar yurt dışından da talep görüyor.

Hayvanlar için koşum ve eyer takımları yapmayı dedesinden öğrenen Atıcı, ilçede saraçlık mesleğini yaşatıyor.

Eski kuyumcular çarşısındaki iş yerinde deri, metal, boncuk, ip kullanarak köpekler için birbirinden renkli tasmalar tasarlayan Atıcı, Türkiye'nin birçok yerinden sipariş alıyor.

Atıcı, AA muhabirine, mesleği dedesinden öğrendiğini eskiden semer, yular, eğer yaparak geçimlerini sürdüklerini, şimdilerde ürettiği köpek tasmalarının yurt dışından da talep gördüğünü söyledi.

Aldığı siparişleri gününde teslim etmeye özen gösterdiğini aktaran Atıcı, "Ham madde bize geliyor. Kesip biçmemizin ardından verilen beden ölçülerine gere köpek tasmalarını yapıyoruz. Köpek sahibi hangi desen ve renkte istediğini bize bildiriyor, biz de müşterinin istediği şekilde yapmaya çalışıyoruz. Almanya ve İngiltere'ye köpek tasması gönderiyoruz. Daha önceleri ABD'ye köpek tasması göndermiştik." dedi.