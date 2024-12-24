Beypazarı'ndan Umreye Gidecekler İçin Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinden umreye gidecekleri bilgilendirmek amacıyla seminer organize edildi.

İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, Yatılı Bölge Hafızlık Kur'an Kursu Salonunda düzenlenen seminerde, Diyanet İşleri Başkanlığı kanalıyla yarın ilçeden 62 kişiyi umreye yolcu edeceklerini söyledi.

İnciler, katılımcılara umrede yapılması gereken görevlerin yanı sıra ziyaret edilecek yerler hakkında da bilgi verdi.

Kafilenin, yarın sabah namazı öncesinde umreye uğurlanacağı belirtildi.