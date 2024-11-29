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Beypazarı'ndan KOBİ'lere Dijital Dönüşüm Konferansı Çağrısı

Beypazarı'ndan KOBİ'lere Dijital Dönüşüm Konferansı Çağrısı
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Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerine destek olmak amacıyla düzenlenecek konferansa katılım çağrısında bulundu. Konferans, 3 Aralık 2024'te Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği himayesinde gerçekleştirilecek.

Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, "Akıllı KOBİ ve KOBİ'lerin Dijital Dönüşüm Yolculuğu" konulu konferansa katılım çağrısında bulundu.

Çelik, AA muhabirine, ilçelerinin kalkınması ve gelişmesi için önemli adımlar attıklarını söyledi.

İrfan Çelik, "İlçemiz için büyük önem arz eden Organize Sanayi Bölgesi hayırlı olsun. Bu anlamda, Ticaret Odası Başkanlığı olarak çeşitli çevrelerle görüşmelerde bulunduk. Bu anlamda çeşitli yatırımlar organize sanayimize gelecek. Yatırım yapacak firmalara ve temsilcilerine şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.

Çelik, Türkiye Odalar ev Borsalar Birliği himayesinde, 3 Aralık 2024 Salı günü "Akıllı KOBİ ve KOBİ'lerin Dijital Dönüşüm Yolculuğu" konulu konferans düzenleneceğini belirterek, "Konferansta dijital iş servisleri, sürdürülebilir gelecek, e-ticaret ve e-ihracatta başarının sırrı, dijital dönüşüm finansman destekleri, iş sürecinde dijitalleşme ve yapay zeka anlatılacak. TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenecek konferansa katılmak isteyenler htps: //akillikobi.org.tr/konferans-ankara-2024/ adresinden kayıt yaptırabilir. Katılım ücretsiz olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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