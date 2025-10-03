Beypazarı'ndan kısa kısa
Ankara'da Beypazarı Müftülüğünce cami buluşmaları gerçekleştiriliyor.
İlçede bulunan camilerde gerçekleştirilen cami buluşmalarında sabah ve akşam namazı sonrası aileler için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, hazırlanan programlarla vatandaşları camilerle buluşturmayı amaçladıkları söyledi.
Etkinliklerinin devam edeceğini aktaran Süsün, müftülük olarak kurum, esnaf, hasta, şehit ailesi ve gazi ziyaretleri gerçekleştirileceğini dile getirdi.
Beypazarı Fenerbahçe Spor Okullarından Kaymakam Coşkun'a ziyaret
Beypazarı Fenerbahçe Spor Okulları antrenör ve sporcuları, Kaymakam Ünal Coşkun'u makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Kaymakam Coşkun'a 58 numaralı forma hediye edildi.
Coşkun, sporculara desteğin süreceğini belirterek, yeni başarılar beklediklerini söyledi.