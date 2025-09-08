Beypazarı'ndan kısa kısa

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid'e ziyarette bulundu.

Kasap, Pakistan Savunma Günü dolayısıyla ziyarette bulunduğu Pakistan Büyükelçiliği'nde, Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ile görüştüğünü belirtti.

Pakistan ve Türkiye ilişkilerinde geçmişten gelen bir bağın bulunduğunu ifade eden Kasap, "Ziyaretimizden sayın büyükelçi Junaid oldukça memnun kaldılar. Bizde kendilerini Beypazarı'nın güzelliklerini görmesi için Beypazarı'na davet ettik." diye konuştu.

Beypazarı'nda ilk ders zili çaldı

Beypazarı'nda 2025-2026 eğitim-öğretim yılı törenle başladı.

Rüstempaşa İlkokulunda düzenlenen programda, Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü Kapaklı İşletme Şefi Zeki Görgülü, Türkiye'deki orman varlığı, fidan dikiminin önemi ve orman yangınlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Kaymakam Ünal Coşkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu ile Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal, öğrencilere çeşitli hediyeler sundu.

Öte yandan Kemal Milaslı İlkokulu, Akşemsettin Ortaokulu ve Şehit Mehmet Çiftci İlkokulu'nda öğrencilere fidan dağıtıldı.