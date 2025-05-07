Beypazarı'ndan kısa kısa

Beypazarı'nda Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Şehit Serkan Çağlayan İlkokulu ile Şehit Samet Üstüner İlkokulunda öğrenciler, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

Bilgilendirmelerin ardından ekipler tarafından öğrencilere "Trafik Jandarması Okul Yolunda" adlı kitap ve çocuk dergisi dağıtıldı.

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Etili'den ziyaret

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç ve beraberindekilerle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı ziyaret ettiklerini belirtti.

İlçedeki sorunları ve taleplerini Bakan Bayraktar'a aktardıklarını kaydeden Etili, "Hangi bakanlığı ilgilendiren sorunlar var ise o bakanlığa ziyaretlerimiz sürüyor. Bakan düzeyinde, genel müdür düzeyinde yetkililere sorunlarımız iletiyoruz. Akabinde de bu sorunların çözümü noktasında takibimiz başlıyor." ifadesini kullandı.