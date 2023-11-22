Beypazarı'ndan kısa kısa

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yıl içinde emekliye ayrılan öğretmenler evlerinde ziyaret edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, beraberinde Şube Müdürleri Ramazan Arıkan, Murat Kılıç ve Abdullah Gürcan'la bu sene emekliye ayrılan öğretmenler İlhami Tanrıseven, Alemdar Çınar, Gülten Ertürk ve Nesrin Açıkgöz'e evlerinde ziyarette bulundu.

Verdikleri hizmetler dolayısıyla teşekkür eden Uslu, emekliliğin hayırlı olması temennisiyle sağlık dolu yarınlar diledi.

Emekli öğretmenlerden Tanrıseven, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yurdun çeşitli bölgelerinde 33 yıl öğretmenlik yaptığını, son durağının Beypazarı ilçesinde olduğunu dile getirdi.

Öğretmenler Günü öncesinde gerçekleşen ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade eden Tanrıseven, "Sağ olun var olun, ayaklarınıza sağlık. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun." dedi.

Beypazarı Aile Yaşam Merkezi'nde kadınlara konser

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Beypazarı ilçesindeki Aile Yaşam Merkezi'nde kadınlara yönelik konser düzenlendi.

Sanatçı Mahperi Bozkurt Bulduk'un sahne aldığı gecede, kadınlar doyasıya eğlenmenin tadını çıkardı.

Büyükşehir Belediyesinin çok amaçlı salonlarından olan Beypazarı Aile Yaşam Merkezi'nde çocuklara ve yetişkinlere yönelik çok sayıda kursun devam ettiği belirtildi.

Merkez Müdürü Nejat Uzunoğlu, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik başka kurslar da açacaklarını ifade etti.