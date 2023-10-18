Beypazarı'ndan kısa kısa
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Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, muhtarlar derneğine ziyarette bulundu.
Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, muhtarlar derneğine ziyarette bulundu.
Ziyarette, dernek başkanı Muammer Köksal'dan bilgi alan Yılmaz, 19 Ekim Muhtarlar Gününü tebrik ederek, çalışmalarında başarı diledi.
Yılmaz'a ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Haluk Muharrem Uzun da eşlik etti.
Beypazarı'ndaki muhtarlardan İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın'a ziyarette bulundu.
Köksal, ilçedeki mahalle muhtarlıkları hakkında Aydın'a bilgi verdi.
Kaynak: AA / Güncel