Beypazarı'ndan 40 Genç Çanakkale'ye Uğurlandı

Beypazarı ilçesindeki 40 genç, "Bir Destandır Çanakkale Projesi" kapsamında Çanakkale'ye uğurlandı.

İlçedeki öğrencilerden oluşan 40 kişilik grup, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü önünden Çanakkale'ye gönderildi.

Eceabat'taki Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp Eğitim Merkezi'nde konaklayacak gençler, Çanakkale'yi gezip, çeşitli etkinliklerde bulunacak.

Beypazarı Gençlik Merkezi Müdürü Hamza Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki 40 genci Çanakkale'ye, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Çanakkale Bir Destandır" adlı projesi kapsamında ücretsiz olarak gönderdiklerini söyledi.