BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı'ndaki tesiste günde 50 ton havuç yıkanıp paketleniyor.

Yılda yaklaşık 130 bin dekarlık alanda havuç ekimi yapılan ilçede, Beypazarı Bostancılar Odası çiftçiye ve üyelerine kolaylık sağlamak amacıyla, paketleme tesisinde günde 50 ton havucun yıkanıp paketlenmesini sağlıyor.

Fasıl Mahallesi'ndeki tesiste paketlenen havuçlar İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çeşitli illere gönderiliyor.

Tesisi ilçedeki muhtarlara gezdiren Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer, çiftçilere yönelik önemli bir hizmet verdiklerini söyledi.

Kooperatif olarak ihracata yönelmek istediklerini belirten Gencer, "Tesisimizin 3 bin ton havuç depolama kapasitesi bulunuyor. Tesis olarak ilçede üretilen havucun yüzde 10'nu depolama şansına sahibiz. Çok yakın zamanda tesisimizin çatısını güneş enerji panelleriyle kaplayacağız ve kendi enerjimizi de üreteceğiz." dedi.