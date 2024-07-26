Beypazarı'ndaki Tarihi Hacılar Köprüsünde Restore Çalışması Başlatıldı

Beypazarı ilçesindeki tarihi Hacılar Köprüsünde restore çalışması başlatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan köprüde, yüklenici firma tarafından aslına uygun olarak restore çalışmaları başlatıldı.

Restore çalışması öncesinde köprünün Ayvaşık Mahalle çıkışında da çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Köprünün, Ankara-İstanbul istikametine giden kervanların, bu bölgede yer alan çeşitli hanlara uğrayabilmeleri amacıyla 17. yüzyılın sonlarında inşa edildiği bildirildi.