Beypazarı'ndaki park ve bahçelerde bakım çalışmaları sürüyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki park ve bahçelerde bakım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki park ve bahçelerde bakım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

ANFA Ankara Altınpark İşletmeler Genel Müdürlüğünce sorumluluk alanlarındaki park ve bahçelerde yeşillendirme, bakım, onarım yapılıyor.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki Ertuğrul Özer Parkı'nda da düzenleme ve bakım çalışması yapan ANFA, 9 bin metrekarelik alanı yeniledi.

Çalışmalar kapsamında Ertuğrul Özer Parkı'ndaki çocuk oyun grupları, spor aletleri yenilendi. Yürüyüş ve koşu parkuru oluşturuldu.

Ayrıca milli sporcu Mizgin Ay da yenilenen parkta antrenman yaptı.