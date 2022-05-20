Beypazarı'ndaki hasta, ambulans helikopterle Şehir Hastanesine nakledildi - Haberler

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Beypazarı'ndaki hasta, ambulans helikopterle Şehir Hastanesine nakledildi

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'ndaki hasta, ambulans helikopterle Şehir Hastanesine nakledildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde rahatsızlanan 52 yaşındaki kadın, Ankara Şehir Hastanesine ambulans helikopterle sevk edildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde rahatsızlanan 52 yaşındaki kadın, Ankara Şehir Hastanesine ambulans helikopterle sevk edildi.

Alınan bilgiye göre 51 yaşındaki F.U, şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından F.U, ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesine gönderildi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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