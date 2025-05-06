Beypazarı'ndaki Fen Lisesi Öğrencilerinin Bilişim Sergisi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi öğrencileri projelerini, Bilişim Sergisiyle tanıttı.

Okulun bahçesinde düzenlenen etkinliğin açılışı, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Murat Kılıç ve Hülya Yüzgeç ile okul müdürü İdris Erdoğan, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

Okulun 10. sınıf öğrencilerinden Muhammed Talha Yılmaz, Hayri Efe Ersen ve Ahmet Bora Özker'in geliştirdiği akıllı tabanca kılıfı projesi, serginin ilgi odağı oldu.

Etkinlikte öğrencilerin yaptığı çalışmalar ve öğretmenlerin yaptığı deneyler katılımcılara anlatıldı.

Okulun öğrencilerinden Salih Emre Çalışkan da "Türkiye memeli hayvanları faunası" üzerine yaptığı çalışmasıyla dikkati çekti.