Beypazarı'nda Zabıta Ekiplerinden Market Denetimi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde zabıta ekipleri, market ve gıda satışı yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Beypazarı Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin iki gündür ilçede denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Ekiplerin, market ve gıda satış yerlerinde ruhsat, fiyat etiketi uyumu ve ürünlerin son kullanma tarihlerini incelediği vurgulanan açıklamada, halk sağlığını korumak ve huzurlu bir alışveriş ortamı sağlamak için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.