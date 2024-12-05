Beypazarı'nda Yüzme Havuzunda Bakım Çalışmaları Başladı
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Hacıkara Mahallesi'ndeki yarı olimpik yüzme havuzunu bakım çalışmalarına aldı. Bakımın kısa sürede tamamlanarak havuzun yeniden hizmete açılacağı bildirildi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün belediyeden devraldığı yarı olimpik yüzme havuzunda bakım çalışması başlatıldı.
Beypazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Hacıkara Mahallesi'nde bulunan havuzun bakıma alındığını duyurdu.
Bakım çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak havuzun yeniden hizmete açılacağı belirtildi.