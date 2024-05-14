Beypazarı'nda Yunus Ekipleri Trafik Denetimi Gerçekleştirdi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yunus ekipleri, Beypazarı-Nallıhan arasında ulaşımı sağlayan kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, durdurdukları araçlarda arama yaparak evrak kontrolü de gerçekleştirdi ve sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yunus ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi.
Ekipler, Beypazarı-Nallıhan arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Başağaç Mahallesi mevkisinde durdurdukları araçlarda arama yaptı.
Evrak kontrolü de yaparak sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyaran ekiplerin denetimlerinin devam edeceği belirtildi.