Beypazarı'nda yol kontrolünde yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beypazarı'nda yol kontrolünde yakalanan şüpheli tutuklandı

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
 - Güncelleme:
Beypazarı'nda yol kontrolünde yakalanan şüpheli tutuklandı

Beypazarı ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yol kontrolünde yakalanan şüpheli tutuklandı.

Beypazarı ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yol kontrolünde yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yol kontrollerini artırdı.

Ekipler kontrollerde çeşitli suçlardan aranan A.Ü'yü (28) yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Kurban Bayramı Beypazarı Jandarma Hisarcık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title