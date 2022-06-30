Beypazarı'nda yol kontrolünde yakalanan şüpheli tutuklandı Beypazarı ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yol kontrolünde yakalanan şüpheli tutuklandı. Beypazarı ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yol kontrolünde yakalanan şüpheli tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yol kontrollerini artırdı. Ekipler kontrollerde çeşitli suçlardan aranan A.Ü'yü (28) yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / Yaşar Tonbak - Güncel Kurban Bayramı Beypazarı Jandarma Hisarcık Güncel Haberler

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